Кардиолог Паукова предупредила, что мороз может увеличить риск инфаркта

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова в беседе с RT рассказала, что сильный мороз может способствовать развитию инфаркта миокарда, особенно у людей из группы риска.

К группе риска относятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, с гипертонической болезнью, а также с сахарным диабетом, ожирением и люди пожилого возраста. Повышают вероятность проблем с сердцем вредные привычки, такие как употребление алкоголя и курение.

По словам Пауковой, нахождение на морозе запускает в организме целый каскад реакций. Холод провоцирует сужение мелких периферических сосудов, вызывая повышение артериального давления, так как организм стремится сократить потери тепла. Одновременно с этим включается симпатическая нервная система, которая стимулирует выработку адреналина и норадреналина, повышающих частоту сердечных сокращений и поднимающих артериальное давление.

Кроме того, в холодное время года люди часто снижают физическую активность и увеличивают потребление жирной и соленой пищи. Это сочетание факторов еще больше увеличивает вероятность гипертонического криза, который, в свою очередь, повышает риск инфаркта миокарда.

Для снижения риска развития инфаркта врач рекомендовала сбалансированно и полноценно питаться, поддерживать физическую активность, соблюдать рекомендации врача и контролировать артериальное давление.