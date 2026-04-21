Кардиолог Паукова объяснила, почему ИБС может протекать незаметно

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) нередко развивается без явных симптомов, что затрудняет ее раннее обнаружение. Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова поделилась с «Известиями» подробностями этого процесса.

По словам специалиста, отсутствие симптомов при ИБС связано с постепенным сужением коронарных артерий. Организм адаптируется к изменениям, включая обходные сосуды, что частично компенсирует кровоток.

Особенно часто бессимптомное течение заболевания встречается у пациентов с сахарным диабетом II типа. В таких случаях снижается чувствительность к боли из-за поражения нервных волокон, что усложняет распознавание проблем с сердцем.

К факторам риска «тихого» течения болезни также относятся пожилой возраст, наследственная предрасположенность, курение и артериальная гипертония. Эти факторы ускоряют поражение сосудов, однако организм может долго компенсировать изменения, из-за чего симптомы появляются на поздних стадиях.

Паукова подчеркнула, что стандартная электрокардиограмма в покое не всегда выявляет заболевание. Для диагностики используются стресс-тесты, такие как стресс-эхокардиография, ПЭТ, МРТ и другие визуализирующие методы. Они позволяют увидеть участки сердечной мышцы с недостаточным кровоснабжением.

В случаях, когда такие методы недоступны, применяются более простые исследования, например, велоэргометрия или тредмил-тест, но их информативность ниже.

Кардиолог отметила, что выявление бессимптомной ИБС возможно только при целенаправленном обследовании людей из группы риска. Проходить диагностику без показаний не рекомендуется, так как это может привести к ложным результатам.