Кардиолог Орлов напомнил о негативном влиянии сахара на сердечно-сосудистую систему

Избыточное потребление сахара оказывает разрушительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, действуя как медленный яд и приводя к серьезным последствиям, вплоть до инфаркта. Об этом в интервью для Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог Дмитрий Орлов.

По словам специалиста, главная опасность заключается в том, что организм долгое время не подает никаких тревожных сигналов. Ущерб сосудам накапливается незаметно, пока они не начинают терять свою эластичность.

Как пояснил медик, основным источником сахара являются не только явные сладости, но и так называемые «невидимые» углеводы. Огромное количество глюкозы содержится в газированных напитках, пакетированных соках, сладких йогуртах, соусах и полуфабрикатах. В результате человек ежедневно испытывает колоссальную нагрузку, даже не осознавая этого, добавила «Пенза-пресс».