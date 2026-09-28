Сомнолог Калинкин сообщил, что усталость может указывать на болезни сердца

Постоянная усталость может быть признаком серьезных заболеваний, включая болезни сердца. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин.

Сомнолог Калинкин предупредил, что даже восьмичасовой сон не гарантирует восстановления, так как важна не продолжительность, а качество. Причиной дневной разбитости часто становится фрагментация сна — сотни микропробуждений за ночь, длящихся от трех до пятнадцати секунд, которые буквально «нарезают» отдых на кусочки.

Эксперт отметил, что хроническая усталость может быть симптомом железодефицитной анемии, неврологических, сердечно-сосудистых или дыхательных заболеваний. При жалобах врач должен собрать анамнез и назначить анализы для поиска причины. Многие пытаются справиться с проблемой самостоятельно с помощью кофе, курения или стимуляторов, но при хронической усталости это не работает. Калинкин подчеркнул, что при постоянной разбитости важно не затягивать с обращением к специалисту, чтобы вовремя обнаружить причину и начать лечение.