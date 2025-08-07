Кардиолог назвал боли «грудной жабы» вестником инфаркта миокарда

Перед инфарктом миокарда зачастую возникают так называемые боли «грудной жабы» — стенокардия и боли за грудиной при физической нагрузке. Об этом РИА «Новости» заявил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Он уточнил, что учащение болевых приступов и их удлинение является классической картиной ишемической болезни сердца. Врач добавил, что в группу риска входят люди с ожирением и повышенным артериальным давлением.

По его словам, инфаркт миокарда может наступить и без каких-либо предвестников. Кардиолог также рассказал, что болезни сердца, несмотря на развитие медицины, по-прежнему уносят жизни множества людей.

«Ведущей причиной смерти трудоспособного населения по естественным причинам по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания, они опережают онкологические заболевания примерно вдвое по этому показателю», — уточнил он.

Ранее кардиолог Денис Соколов назвал возможные причины появления аритмии. В их число вошли ожирение и метаболический синдром, из-за которых повышаются уровень холестерина и риски гипертонии.