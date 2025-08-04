Кардиолог Соколов рассказал, что аритмия может быть следствием ожирения

Кардиолог Денис Соколов в беседе с Lenta.ru подчеркнул, что аритмия может быть следствием различных причин. Среди них — ожирение и метаболический синдром, которые нарушают обмен веществ, повышают риск гипертонии и уровень холестерина.

Также привести к аритмии может железодефицитная анемия. Она снижает уровень гемоглобина, что вызывает кислородное голодание тканей, в том числе сердца, написал KP.RU.

Кроме того, на ритм сердца влияют медикаменты, никотин, алкоголь и наркотики. Еще опасны стресс, гормональные изменения при беременности или климаксе, эндокринные заболевания и болезни позвоночника.

Доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Карапет Давтян предупредил Life.ru, что игнорирование аритмии может иметь серьезные последствия, поскольку она часто является симптомом заболевания.

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева посоветовала людям старше 50 лет заниматься физической активностью для сохранения здоровья сердца. По ее словам, важно больше двигаться и меньше сидеть, передает RT.