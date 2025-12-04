Кардиолог Копылов отметил, что на нормализацию давления может повлиять снижение веса

Не всегда при повышенном давлении нужно сразу прибегать к медикаментам. Профессор, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов рассказал KP.RU , что в некоторых случаях можно обойтись без таблеток.

По словам эксперта, важно учитывать не только показатели тонометра, но и общее состояние человека: есть ли поражение сердца, диабет, ожирение. Подход к лечению может отличаться в зависимости от пола пациента.

«Если пациентка женщина и трех перечисленных факторов риска у нее нет, то при умеренно повышенном уровне давления медикаментозную терапию сразу назначать не рекомендуется», — подчеркнул специалист.

Копылов отметил, что на нормализацию давления могут повлиять снижение веса, увеличение физической активности, отказ от курения и уменьшение соли в рационе. Эти изменения дают шанс стабилизировать показатели без лекарств в течение трех-шести месяцев. Только если улучшений не происходит, подбирается медикаментозная терапия.