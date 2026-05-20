Кардиолог Кондрахин указал на опасность работы на грядках для гипертоников

С наступлением майских дней множество пенсионеров с гипертонией и атеросклерозом активно приступают к дачным работам, часто пренебрегая здоровьем. Кардиолог, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупреждает о рисках, связанных с работой на грядках, сообщило Ura.ru .

По словам специалиста, многие хронические заболевания, особенно связанные с сосудами, сердцем и нервной системой, требуют особого внимания при выполнении физических работ. Гипертоникам, людям после инсульта или инфаркта, а также страдающим атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом следует быть особенно осторожными.

«Если все делать в меру, грамотно, спокойно, без напряжения, соблюдая питьевой режим и режим отдыха, то можно спокойно пережить дачный сезон и не навредить себе», — отметил медик.

Особенно опасно для гипертоников работать внаклонку. При таком положении кровь перераспределяется неравномерно, и появляется риск разрыва сосуда, объяснил эксперт.