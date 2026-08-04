Кардиолог Кондрахин предостерег дачников от работы вниз головой

Кондрахин рассказал, что дачные работы лучше планировать до полудня и после 16:00. В жаркие часы солнце может вызвать перегрев и увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Врач посоветовал пожилым людям измерять давление утром и вечером в одно и то же время. Работать в наклоне головой вниз он не рекомендовал: для ухода за грядками лучше использовать специальный стульчик или наколенники.

«Вниз головой работать запрещено, но наши пенсионеры делают все наоборот. Поэтому, к сожалению, мы чаще видим инсульты», — сказал Кондрахин.

После обеда пожилым людям стоит отдыхать около 30 минут, добавил врач. Такой перерыв помогает организму восстановить силы.