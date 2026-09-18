Кардиолог Кокин назвал ранние признаки инфаркта

Инфаркт может проявляться не только сильной болью в груди, но и внезапной слабостью, одышкой или тошнотой. Кардиолог Андрей Кокин призвал при таких симптомах не ждать их исчезновения и сразу вызывать скорую помощь, сообщает «Лента.ру» .

Инфаркт развивается при резком нарушении кровотока по коронарной артерии. Из-за нехватки кислорода повреждается сердечная мышца, причем риск растет с длительностью нарушения кровоснабжения.

К характерным симптомам врач отнес давящую, сжимающую или жгучую боль за грудиной, пишут «Известия».

Она может отдавать в руку, плечо, спину, шею, челюсть или верхнюю часть живота. Также возможны холодный липкий пот, головокружение, тошнота и чувство нехватки воздуха.

У женщин, пожилых людей и пациентов с диабетом инфаркт может протекать без выраженной боли. Кокин подчеркнул, что необычную усталость после физической нагрузки нельзя списывать на переутомление.

Факторы риска включают высокое давление, курение, повышенный холестерин, диабет, ожирение, малую активность и хронический стресс. При подозрении на инфаркт нельзя садиться за руль или пытаться переждать приступ: человеку нужен покой, а лекарства следует согласовать с диспетчером скорой.