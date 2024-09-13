Кардиолог Гасанов посоветовал гипертоникам включить в ежедневное меню омега-3 жирные кислоты

Врач-кардиолог Илкин Гасанов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что людям, страдающим от гипертонической болезни, необходимо включить в меню омега-3 жирные кислоты и растительные масла.
Идеальным вариантом, по его словам, считается средиземноморская диета, состоящая из блюд из морепродуктов, овощей, зелени, вегетарианских супов и мяса птицы. В таком питании мало соли и много витаминов, написал «Ридус».
В заключение Гасанов добавил, что питание должно служить лишь дополнением, а не заменой медикаментозного лечения гипертонии.
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