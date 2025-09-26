Кардиолог Фомичева назвала курение главным фактором разрушения здоровья сердца

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичева в беседе с РИАМО рассказала о привычках, которые разрушают здоровье сердца. На первое место среди них она поставила курение.

По словам доктора, никотин и сопутствующие химические вещества увеличивают риск не только болезней легких, но и сердечно-сосудистых патологий, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца. Также серьезным врагом сердца может стать нездоровое питание.

«Чрезмерное употребление насыщенных жиров и сахара ведет к росту уровня холестерина, образованию атеросклеротических бляшек и в перспективе увеличивает риск инфаркта или инсульта», — привела слова кардиолога газета «Петербургский дневник».

Не стоит забывать и о сидячем образе жизни, который способствует ожирению, гипертонии и может стать причиной развития сахарного диабета. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя ведет к повышению давления, развитию аритмии и повреждению сердечной мышцы.

Фомичева также подчеркнула опасность хронического стресса и нехватки сна, которые могут привести к тахикардии и росту артериального давления из-за повышения уровня адреналина и кортизола.