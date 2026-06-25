Кардиолог Фелисес предложил класть наволочку в холодильник, чтобы облегчить засыпание в жару

Кардиолог Хосе Мануэль Фелисес рассказал о простых способах облегчить засыпание в душную погоду. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на El Confidencial.

По словам врача, один из самых простых советов — охладить наволочку в холодильнике за несколько часов до сна. Холодная ткань создаст ощущение прохлады и поможет быстрее расслабиться.

Для более выраженного эффекта эксперт рекомендовал нанести на кожу увлажняющий крем. Пока средство впитывается, поверхность тела остается прохладной, что способствует снижению температуры кожи и создает более комфортные условия для засыпания.

Также Фелисес предложил спать в позе морской звезды — лежать, широко раскинув руки и ноги. Такое положение увеличивает площадь открытой поверхности кожи, улучшает испарение пота и препятствует накоплению тепла в областях подмышек и паха.