Кардиолог Дьяченко назвал «необычную слабость» предвестником инфаркта

Некоторые люди могут заметить тревожные симптомы за несколько часов, дней или даже недель до инфаркта. Хотя эти признаки не всегда означают, что инфаркт обязательно произойдет, они требуют внимания. Кардиолог «Клиники Фомина» в Сочи Никита Дьяченко рассказал Здоровью Mail , на какие симптомы стоит обратить внимание.

Он указал на следующее признаки: необычная слабость, которая не проходит после отдыха; одышка при привычной нагрузке или в покое; давление, тяжесть или жжение за грудиной; головокружение или тошнота без очевидной причины; нарушение сна или чувство необъяснимой тревоги.

Эти симптомы могут быть связаны с разными заболеваниями, но игнорировать их не стоит. Если вы заметили у себя сильную давящую или жгучую боль за грудиной, которая длится дольше 15 минут, боль, отдающую в руку, плечо, шею, нижнюю челюсть или между лопатками, а также холодный липкий пот, сильную слабость или бледность — незамедлительно вызывайте скорую помощь.

Для снижения риска инфаркта кардиолог рекомендует раз в год сдавать липидограмму — анализ, который показывает уровень холестерина в крови. Также важно вести здоровый образ жизни: отказаться от курения, контролировать артериальное давление, уровни сахара и гликированного гемоглобина при диабете, уделять физической активности хотя бы 150 минут в неделю и сбалансированно питаться.