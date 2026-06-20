Кардиолог Бокерия призвал бороться с негативными установками о влиянии возраста на организм

Истинная старость наступает тогда, когда человек внутренне соглашается считать себя дряхлым. Такое мнение высказал кардиохирург Лео Бокерия, сообщило РИА «Новости» .

По мнению врача, универсального способа сохранить молодость нет, так как на старение влияют различные факторы: жизненный опыт и генетика. Однако важно сохранять физическую активность и жизненный тонус, несмотря на биологические процессы старения.

Он подчеркнул, что старение ускоряется, когда человек поддается возрастным стереотипам, теряет интерес к жизни и перестает строить планы на будущее. Чтобы оставаться «вечно молодым» в душе, нужно бороться с такими негативными установками, добавил «Ридус».