Кардиолог Бокерия призвал бороться с негативными установками о влиянии возраста на организм
Истинная старость наступает тогда, когда человек внутренне соглашается считать себя дряхлым. Такое мнение высказал кардиохирург Лео Бокерия, сообщило РИА «Новости».
По мнению врача, универсального способа сохранить молодость нет, так как на старение влияют различные факторы: жизненный опыт и генетика. Однако важно сохранять физическую активность и жизненный тонус, несмотря на биологические процессы старения.
Он подчеркнул, что старение ускоряется, когда человек поддается возрастным стереотипам, теряет интерес к жизни и перестает строить планы на будущее. Чтобы оставаться «вечно молодым» в душе, нужно бороться с такими негативными установками, добавил «Ридус».