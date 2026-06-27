Кардиолог Бокерия объяснил, что давление может меняться под влиянием эмоций

Академик РАН и главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерия описал нормативные показатели артериального давления. Об этом сообщило «АБН24» .

Он отметил, что верхнее (систолическое) давление должно быть не выше 140 миллиметров ртутного столба, а нижнее (диастолическое) — не выше 80 миллиметров.

По словам кардиолога, под влиянием эмоций или физической активности давление может меняться за считаные минуты. Однако у здорового человека оно должно быстро возвращаться к норме — к показателям в границах 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Эти параметры не зависят от возраста.