Кардиолог Бабокин предупредил, что «тихий» инфаркт часто переносится на ногах

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности среди людей старше 40-50 лет. Важно не игнорировать первые признаки проблем с сердцем, чтобы избежать серьезных последствий. Подробнее рассказал кардиохирург Вадим Бабокин в беседе со «Свободной прессой» .

По словам врача, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний включает в себя не только регулярное измерение давления, но и умение правильно интерпретировать сигналы организма.

«После 40 лет мы должны забыть голливудский стереотип о сердечном приступе, где герой хватается за грудь и падает. „Тихий“ инфаркт часто переносится на ногах», — отметил Бабокин.

Он добавил, что признаки «тихого» инфаркта могут быть атипичными: сильная слабость, холодный липкий пот без температуры, внезапный отек ног к вечеру или приступ тошноты и боли в верхней части живота.