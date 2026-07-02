Кардиолог Бабокин отметил, что проблемы со сном на низкой подушке могут указывать на сердечную недостаточность

Одышка может быть признаком различных заболеваний, в том числе сердечной недостаточности. Главный врач Республиканского кардиологического диспансера Чувашии, кардиохирург Вадим Бабокин рассказал «Свободной Прессе» , что невозможность спать на низкой подушке может свидетельствовать о проблемах с сердцем.

Если для комфортного дыхания требуется подкладывать дополнительную подушку и спать полулежа, это может быть признаком того, что сердце не справляется с перекачкой крови. Это классический симптом хронической сердечной недостаточности, который требует медикаментозной терапии.

Однако врач-кардиолог клиники «Поликлиника.ру» Анастасия Яценко отметила, что одышка редко говорит о проблемах именно с сердцем. Это может быть признаком анемии, которая также влияет на работу сердца. Как правило, при сердечной недостаточности одышка сопровождается другими симптомами, такими как отеки ног в вечернее время, учащенное сердцебиение.

Кардиолог советует в случае появления подобных симптомов сделать кардиограмму и обратиться к врачу для определения тактики дальнейшего лечения.