Кардиохирург Лондон указал на связь позднего ужина и бессонной ночи

Кардиохирург Джереми Лондон дал несколько рекомендаций для улучшения качества сна. По его мнению, горячий душ, правильное питание, отсутствие гаджетов и комфортные условия в спальне способствуют здоровому сну, сообщило Ura.ru со ссылкой на kobieta.

Прежде всего, специалист посоветовал не ложиться спать на полный желудок. Ужин должен быть как минимум за два часа до сна, чтобы пищеварительная система успела переработать пищу, а организм смог сосредоточиться на восстановлении во время ночного отдыха.

«Ложиться спать на полный желудок практически гарантирует бессонную ночь», — отметил врач.

По его словам, важно также отключить телефоны и ноутбуки, так как синий свет экранов мешает выработке мелатонина, из-за чего сон становится поверхностным. Для хорошего ночного отдыха необходима полная темнота.