«Как асбест». Врачи назвали вредный предмет интерьера

Профессор нейробиологии Университетского колледжа Лондона Глен Джеффери сравнил вред от светодиодных ламп с воздействием асбеста. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

«Они оказывают серьезное влияние на организм, так как излучают более высокий уровень синего света, вызывая усталость глаз, головные боли и другие проблемы со здоровьем», — отметили в публикации.

В ходе исследований профессор выяснил, что красный свет, например, солнечные лучи во время заката, проникает в тело и мозг, тем самым ускоряя метаболизм. При этом свет от LED-ламп влияет на то, как функционируют клетки организма. Джеффери предупредил, что из-за воздействия светодиодного света работа митохондрий, которые отвечают за способность организма к восстановлению, ухудшается.

Ранее эксперт по фэншуй Анастасия Старун рекомендовала делать свет в прихожей чуть ярче, чем в других комнатах. Это будет влиять на пробуждение положительных энергий.