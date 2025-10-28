Астролог Старун отметила, что яркий свет в прихожей пробуждает положительную энергию
Астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун сообщила «Москве 24», что для быстрого поиска арендаторов или покупателей жилья необходимо убрать из интерьера личные вещи хозяина.
«При сдаче недвижимости в аренду нужно приобрести полотенца и постельное белье специально для будущих жильцов», — отметила астролог.
Эксперт подчеркнула, что из сдаваемой недвижимости следует убрать предметы, хранящие историю хозяина: статуэтки, книги, магнитики, картины, фотографии и т. д. Особое внимание Старун уделила оформлению входной зоны.
«Свет в прихожей лучше сделать чуть ярче, чем в основных комнатах. Это будет способствовать пробуждению положительных энергий как в самом пространстве, так и у тех, кто приходит в него», — добавила специалист.
Опрятная входная дверь и порядок перед домом также играют важную роль, подчеркнула Старун.