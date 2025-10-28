Астролог Старун отметила, что яркий свет в прихожей пробуждает положительную энергию

Астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун сообщила «Москве 24» , что для быстрого поиска арендаторов или покупателей жилья необходимо убрать из интерьера личные вещи хозяина.

«При сдаче недвижимости в аренду нужно приобрести полотенца и постельное белье специально для будущих жильцов», — отметила астролог.

Эксперт подчеркнула, что из сдаваемой недвижимости следует убрать предметы, хранящие историю хозяина: статуэтки, книги, магнитики, картины, фотографии и т. д. Особое внимание Старун уделила оформлению входной зоны.

«Свет в прихожей лучше сделать чуть ярче, чем в основных комнатах. Это будет способствовать пробуждению положительных энергий как в самом пространстве, так и у тех, кто приходит в него», — добавила специалист.

Опрятная входная дверь и порядок перед домом также играют важную роль, подчеркнула Старун.