Нейробиологи предупредили, что привычка засыпать со смартфоном увеличивает риск деменции на 30%

Привычка засыпать с телефоном в руках может повысить риск развития деменции на 30%, как показало масштабное исследование с участием 8 000 человек. Нейробиологи предупредили, что синий свет экрана смартфона мешает работе глимфатической системы, отвечающей за вывод токсичных белков из мозга во время глубокого сна, сообщил сайт «7 Дней.Ru» .

Литий-ионный аккумулятор смартфона при критическом сбое может нагреться до 350 градусов. Если телефон лежит под подушкой или одеялом, тепло не может рассеиваться, что увеличивает риск возгорания. Инженеры называют это «тепловым разгоном». Компании Apple, Samsung и Microsoft прямо предупреждают в инструкциях: не кладите включенный телефон под подушку.

Синий свет экрана смартфона с длиной волны 460–480 нанометров активирует клетки сетчатки, которые посылают в мозг сигнал: «сейчас день». Мозг тормозит выработку мелатонина — гормона, без которого заснуть невозможно. Четыре часа перед экраном перед сном снижают уровень мелатонина на 60% по сравнению с чтением бумажной книги. У детей цифры еще страшнее — до 81%.

Телефон перед сном — это не отдых, а активная стимуляция нервной системы. Каждый лайк, сообщение, уведомление вызывает дофаминовый всплеск. Психолог Беррес Скиннер описал механизм переменного подкрепления: непредсказуемая награда усиливает поведение намного сильнее, чем предсказуемая.

Мозг, постоянно ожидающий входящих сигналов, снижает порог их обнаружения. В итоге он начинает интерпретировать обычное трение одежды о кожу или случайное мышечное подергивание как вибрацию телефона. Исследование Университета Пердью зафиксировало этот синдром у 89% студентов. Результат — перегрузка внимания, тревожность и прямой путь к эмоциональному выгоранию.