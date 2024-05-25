Япония столкнулась с ростом заражения гемолитическим стрептококком

Число случаев развития гемолитической стрептококковой инфекции, которая вызывает омертвение кистей рук и стоп и может привести к летальному исходу, за первый квартал в Японии обновило годовой максимум. Об этом сообщил телеканал NHK .

По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, только за апрель и май врачи выявили более 800 новых пациентов. В прошлом году за все 12 месяцев был 941 заболевший.

Молниеносная гемолитическая стрептококковая инфекция в основном вызывается бактерией, которая передается воздушно-капельным и контактно-бытовыми путями, а также через пищу. Кроме того, патоген проникает через раны и порезы, что приводит к некрозам.

Причину увеличения числа пациентов врачи назвали смягчением мер против коронавирусной инфекции. Они призвали людей чаще мыть руки, а также проводить дезинфекцию ран.

Минздрав Японии назвал вспышку заболевания локальной и подчеркнул, что угрозы распространения болезни нет.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что гемолитический стрептококк атакует людей со сниженным иммунитетом. Он может вызвать пародонтит, ангину, фарингит, а в тяжелых случаях приводят к гнойному воспалению жировой ткани.