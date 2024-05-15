Врач Демьяновская: гемолитический стрептококк есть у многих людей | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 16:58 Врач Демьяновская: гемолитический стрептококк есть у многих людей

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В Японии фиксируют рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком. Бактерии могут находиться в организме любого человека, сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с Life.

По словам специалиста, бактерии начинают активно атаковать организм при снижении иммунитета. Стрептококк может вызывать пародонтит, ангину и фарингит. В сложных случаях он способен привести к гнойному воспалению жировой ткани.

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Врач отметила, что инфекция передается воздушно-капельным путем, через бытовые предметы и кровь.