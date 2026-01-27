Mirror: изменение цвета ногтей может указывать на серьезные заболевания

Mirror пишет, что по состоянию ногтей можно выявить различные проблемы со здоровьем. Согласно информации от Ассоциации Американской академии дерматологии (AAD), изменение цвета ногтей может свидетельствовать о наличии определенных заболеваний.

Так, например, если ногти стали белыми, это может быть признаком цирроза печени или сахарного диабета. Однако стоит помнить, что иногда ногти могут бледнеть и по естественным причинам, например, из-за старения. Ногти, имеющие наполовину розовый и наполовину белый оттенок, могут указывать на болезни почек, сообщил KP.RU.

Пожелтение ногтей может говорить о возможных заболеваниях легких и грибковой инфекции. А появление темной полосы под ногтем без предшествующей травмы может свидетельствовать о меланоме — наиболее серьезном виде рака кожи.

Ранее врач-дерматовенеролог Анжелика Блинкова предупреждала, что ломкость ногтей может быть симптомом хронического дерматоза, грибковых и бактериальных инфекций, железодефицитной анемии, а также эндокринных нарушений и заболеваний желудочно-кишечного тракта.