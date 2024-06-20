Из стационаров выписали 15 переболевших ботулизмом

Роспотребнадзор: 15 человек, заболевших ботулизмом, выписаны из стационаров

Фото: РИА «Новости»

К утру 20 июня из больниц в Москве и Нижегородской области выписали 15 человек, которых госпитализировали с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пострадавших в массовом отравлении, сообщила пресс-служба.

«Противоэпидемические мероприятия в регионах продолжаются. По состоянию на 20 июня из стационаров выписаны 15 человек, из них один — в Нижегородской области и 14 — в Москве», — заявили санитарные врачи.

Роспотребнадзор напомнил пострадавшим о защите своих прав через суд. Консультацию по этому вопросу можно получить на единой горячей линии, которую запустило ведомство.

Случаи ботулизма, кроме Москвы и Нижегородской области, зарегистрировали в Подмосковье и Татарстане. Источником заражения стал фасолевый салат лобио в вакуумной упаковке, изготовленный компаниями «Локалкитчен» и «Савон-К». Их сотрудников задержали правоохранители.

Пхунсаны из КНДР приедут в Москву. Что известно о новых собаках Путина

Истории юности. Глава Подмосковья рассказал ребятам в лагере «Литвиново» о детских воспоминаниях

Джаз, бег и поющие мосты. Чем занять себя во время белых ночей в Петербурге

Убил мужчину и повалил десятки деревьев. Ураган устроил апокалипсис в Москве 20 июня

Дружба, проверенная временем. Как Путина приняли во Вьетнаме

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте