Из стационаров выписали 15 переболевших ботулизмом

К утру 20 июня из больниц в Москве и Нижегородской области выписали 15 человек, которых госпитализировали с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пострадавших в массовом отравлении, сообщила пресс-служба .

«Противоэпидемические мероприятия в регионах продолжаются. По состоянию на 20 июня из стационаров выписаны 15 человек, из них один — в Нижегородской области и 14 — в Москве», — заявили санитарные врачи.

Роспотребнадзор напомнил пострадавшим о защите своих прав через суд. Консультацию по этому вопросу можно получить на единой горячей линии, которую запустило ведомство.

Случаи ботулизма, кроме Москвы и Нижегородской области, зарегистрировали в Подмосковье и Татарстане. Источником заражения стал фасолевый салат лобио в вакуумной упаковке, изготовленный компаниями «Локалкитчен» и «Савон-К». Их сотрудников задержали правоохранители.