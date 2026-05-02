Ученые доказали, что чай некоторых сортов может навредить щитовидной железе

Популярные сорта черного чая, включая «Английский завтрак» и «Эрл Грей», содержат повышенные уровни фторидов, которые при регулярном употреблении могут оказывать токсическое воздействие на организм. К таким выводам пришли ученые международной лаборатории Eurofins Analytical Services, сообщила «Газете.ru» компания Newby Teas.

Фториды необходимы для укрепления зубной эмали, но при избытке они токсичны. Длительное превышение нормы грозит флюорозом зубов и костей, а также нарушениями щитовидной железы.

Источником фторидов в чае выступает само растение, которое накапливает элемент из почвы и воды. Больше всего соединений — в старых листьях, поэтому недорогие сорта из грубого сырья содержат фторидов больше.

В ходе исследования ученые проанализировали 87 образцов черного и зеленого чая из Европы, Азии и США. Максимальный уровень фторидов достигал 4,6 миллиграмма на литр, что превышает суточную норму для взрослых в три-четыре миллиграмма по стандартам ВОЗ.

Самые высокие показатели зафиксировали в смешанных черных чаях — у отдельных производителей «Английского завтрака» и «Эрл Грея» значения доходили до 4,2-4,6 миллиграмма на литр. Средний уровень по выборке составил 1,77 миллиграмма на литр, что говорит о некотором улучшении качества сырья.

Однако около 10% протестированных образцов по-прежнему превышают рекомендуемые показатели.

