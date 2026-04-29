Нарколог Касперович предложила перейти на китайские чаи при зависимости от кофе

Психиатр-нарколог Мария Касперович поделилась с «Абзацем» способом, как побороть зависимость от кофе. Она рекомендовала постепенно сокращать его потребление и заменять другими напитками.

По словам эксперта, излишняя стимуляция организма может быть небезопасной, а привыкание к кофеину со временем требует увеличения дозировки.

«Можно переходить на чаи. Например, китайские чаи содержат достаточно много кофеина. Чашечка кофе утром — это прекрасно, но не более, ведь излишняя стимуляция — это тоже небезопасно», — пояснила врач.

Специалист предостерегла от чрезмерного употребления кофе, так как это может привести к повышению давления, тахикардии и излишнему возбуждению.