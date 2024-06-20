Исследование Biorise: 40% россиян с ожирением не знают о причинах лишнего веса

Более 40% россиян с ожирением ошибочно считают, что их лишний вес связан исключительно с неправильным питанием. Однако причины такого состояния зачастую кроются в другом, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования Biorise.

Так, в большинстве случаев причинами ожирения являются нарушения в работе эндокринной системы, инсулинорезистентность, диабет второго типа. Поэтому перед началом лечения ожирения важно провести комплексное обследование организма.

Неправильный выбор диеты для людей с гормональными нарушениями может привести к серьезным проблемам, сообщил RT.

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