Испытания российской вакцины на добровольцах начнутся после разрешения Минздрава

Российские ученые закончили проводить испытания вакцины от рака на основе мРНК-технологии. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявил академик РАН, главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

По его словам, в Минздрав уже отправили запрос на разрешение первой фазы испытаний разработки. После одобрения вакцину начнут тестировать на добровольцах.

«Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний», — отметил Каприн.

Созданием и испытаниями вакцины занимаются Онкологический институт имени Герцена, Национальный центр онкологии имени Блохина и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее американские ученые испытали на собаках препараты, замедляющие старение. С помощью разработки исследователям удалось вылечить двух пожилых собак, одна из которых болела раком последний стадии, а вторая страдала от артрита.