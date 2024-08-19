«Эликсир молодости». В США заявили о разработке лекарства от старости

ABC7: ученые замедлили старение у собак и решили протестировать метод на людях

В США ученые успешно испытали на собаках инновационные препараты, замедляющие или даже обращающие вспять процесс старения организма, а теперь решили протестировать этот метод уже на людях. Об этом сообщила телекомпания ABC7 .

Гендиректор компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен в сотрудничестве с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники уже протестировали препарат, направленный на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека.

Исследователи провели эксперимент и вылечили двух пожилых собак, причем у 12-летней немецкой овчарки был рак на последней стадии. Второй пес страдал артритом, но после курса приема таблеток снова начал ходить.

«Если вы сможете увеличить теломеры, вы сможете воспроизводить стволовые клетки и продолжать восстанавливать их, так что вы сможете буквально помолодеть», — заявил Ройзен.

Он добавил, что доклинические данные, полученные в процессе исследования человеческих клеток методом «в пробирке», показали удлинение теломер на 200%.

Ранее американские ученые рассказали, что организм человека начинает резко стареть на рубежах в 40 и 60 лет.