Испытания новой вакцины от туберкулеза завершат в России в ближайшие годы

Клинические испытания новой вакцины от туберкулеза могут завершить к 2026 году. На ее основе создадут препарат, который защитит от латентной формы болезни, сообщил 360.ru директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«[Испытание] идет уже год, и в 2025-м — начале 2026 года, надеюсь, мы его закончим. Идет уже вовсю. Треть или половина испытуемых провакцинированы, идет наблюдение. Набираются другие добровольцы в 50 фтизиатрических центрах страны», — сказал он.

Гинцбург уточнил, что финансируемое Минздравом исследование вели давно. Он объяснил, что вакцина БЦЖ эффективно защищала детей от тяжелых форм туберкулеза, при которых болезнь имела не локальный характер, а распространялась по организму. Однако не предотвращала заражение.

«Эта же вакцина должна защищать от заражения. Если мы убедимся в этом, то следующий этап — на том же технологическом уровне будет сделана вакцина, которая будет защищать от активации латентного туберкулеза», — сказал он.

Директор Центра Гамалеи заявил, что разрабатываемая вакцина защитит оставшиеся 30%-40% населения. Та, которую создадут на ее основе, убережет 100% людей от активации латентного туберкулеза. Она существует пока только в виде научно-исследовательской работы.

В России представят результаты доклинических исследований вакцины от рака, в разработке которой участвовал Центр Гамалеи. В Минздраве заявили, что первые итоги станут известны к концу года.