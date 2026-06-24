Испанский врач Фелисес предупредил, что привычка принимать холодный душ перед сном может привести к бессоннице

Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что привычка принимать холодный душ перед сном может привести к бессоннице, особенно в жару. Его слова передала испанская газета El Economista .

По словам медика, несмотря на мгновенное облегчение, после холодного душа тело начинает чувствовать себя как в раскаленной печи, когда человек ложится спать. Мозг воспринимает резкое изменение температуры как замерзание и запускает механизм удержания тепла, написал сайт aif.ru.

Фелисес пояснил, что уже через десять минут тело снова чувствует жар, и организм реагирует, открывая «трубы» для компенсации. Затем происходит обратный эффект: человек начинает сильно потеть, простыни становятся мокрыми, и это мешает сну.

Ранее российский врач-онколог Владимир Ивашков подчеркивал, что контрастный душ лучше принимать утром.