Испанец засудил врачей за укороченный на шесть сантиметров половой орган

Мужчина из Испании подал иск против врачей, которые во время хирургического вмешательства укоротили ему пенис на шесть сантиметров. Об этом сообщил SUR in English .

Операция прошла в 2011 году. Испанец обратился в больницу города Картахена из-за болезненной эрекции и искривления полового органа. Врачи выявили у мужчины болезнь Пейрони, при которой в половом органе образуются фиброзные бляшки, вызывающие боль.

Когда препараты не помогли, пациенту посоветовали сделать операцию. Мужчина согласился, но после хирургического вмешательства его пенис уменьшился на шесть сантиметров, развилась эректильная дисфункция.

Пострадавший подал в суд на врачей и потребовал выплатить ему 67,6 тысячи евро. Иск удовлетворили, но сумма компенсации составила 20 тысяч евро. Во время судебного разбирательства выяснилось, что пациент подписал согласие на операцию, но его не предупредили о возможных последствиях и не озвучили альтернативные методы лечения.

Ранее житель США совершил серию краж, чтобы собрать деньги на интимную пластику. Ради операции по увеличению пениса мужчина воровал почтовые посылки, подделывал банковские чеки и незаконно обналичивал средства.