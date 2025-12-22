Американец взялся за кражи ради увеличения пениса

В штате Алабама перед судом предстал 25-летний Рашон Энтони Робинсон-Миллс, который с августа 2023 года по январь 2024 года воровал почтовые посылки, подделывал банковские чеки и незаконно обналичивал средства. Мужчину поймали на горячем, когда 12 января 2024 года камера видеонаблюдения зафиксировала, как он ломом взломал почтовый ящик перед Walmart.

В тот же день правоохранители остановили его на автомагистрали и при обыске нашли у него лом, а при проверке мобильного телефона обнаружили изображения чеков и денежных переводов, которые он украл из почтового ящика и оформил на свое имя. Об этом говорится в судебных протоколах.

Этой осенью американец признал себя виновным в этих преступлениях, но во время ожидания приговора решил вернуться к криминальной деятельности. Его снова арестовали, но уже за взлом автомобилей и кражу кредитных карт, когда он работал курьером Amazon.

«Робинсон-Миллс использовал украденные кредитные карты, чтобы попытаться купить „увеличение обхвата полового члена“ в клинике для мужчин в Алабаме», — говорится в материале.

Мечтателя приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком после выхода на свободу. Кроме того, ему придется выплатить пострадавшим 64 434 доллара в качестве компенсации и штраф в 200 долларов.

