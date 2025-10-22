«Искусство, а не спорт». Россиянам рассказали, как после 45 лет заниматься сексом и не умереть

Врач Миллер: занимаясь сексом после 45 лет, не игнорируйте одышку и боль в груди

Россиянам после 45 лет следует аккуратнее вести половую жизнь, прислушиваясь к тревожным сигналам организма во время секса. Об этом РИАМО рассказала практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

«Одышка, головокружение, боль в груди — это не „интересные ощущения“, это красные сигнальные ракеты, кричащие „Стоп!“. Игнорировать их — преступление против самого себя», — заявила Миллер.

Врач добавила, что употребление зрелыми мужчинами стимулирующих средств вроде «Виагры» превратит близость в русскую рулетку, так как таблетки увеличат нагрузку на сосуды. В этом возрасте занятие сексом больше искусство, а не спорт высших достижений.

После 45 лет нужно отдавать предпочтение не бурному сексу, а долгой прелюдии и разговорам, чтобы добиться наслаждения.

Ранее в Санкт-Петербурге 56-летний мужчина скончался во время секса с молодой любовницей.