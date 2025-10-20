Россиянин умер в 56 лет во время секса

«Mash на Мойке»: 56-летний петербуржец умер во время секса с молодой женщиной

Житель Санкт-Петербурга умер в 56 лет во время секса с молодой женщиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

«Любовь происходила этим утром: в какой-то момент он попросил минуту отдыха — резко почувствовал себя плохо», — написали авторы поста.

По их данным, девушка вызвала скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть любовника, который так и остался лежать в кровати. Вероятной причиной случившегося назвали остановку сердца.

