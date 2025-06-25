«Инвазия души». 360.ru показал фильм о детских хирургах центра имени Рошаля
Документальный фильм о детских хирургах центра имени Рошаля вышел на 360.ru
«Инвазия души» — документальный фильм о хирургах Детского клинического центра имени Рошаля. Проект корреспондентов Марии Михейчик и Нины Коробковой вышел на всех площадках 360.ru.
Фильм повествует о тех, чьи руки держат чужую судьбу. Хирурги встречают боль и надежду, но остаются спокойными, точными и сильными.
Проект расскажет о родительской боли, человеческих страхах и ежедневном выборе не только врачей, но и судьбы.
Найти фильм можно в любом поисковом сервисе.
Специалисты центра имени Рошаля постоянно борются за здоровье и жизни детей. В начале июня врачи успешно прооперировали 11-летнего мальчика с врожденным пороком сердца.