Ребенка с врожденным пороком сердца спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля успешно прооперировали 11-летнего мальчика с врожденным пороком сердца. У ребенка обнаружили отверстие в межжелудочковой перегородке органа.

Дефект приводил к тому, что кровь из левого желудочка сердца попадала в правый. Это значительно повышало давление в отделах и приводило к легочной гипертензии, а также к гипертрофии части органа.

Мультидисциплинарная бригада провела операцию по исправлению порока.

«Через небольшой прокол в бедре мы провели по сосудам катетер к месту патологии в сердце и с помощью специального индивидуально подобранного окклюдера диаметром шесть миллиметров закрыли отверстие в межжелудочковой перегородке», — пояснил заведующий рентгенэндоваскулярными методами диагностики и лечения центра Михаил Комиссаров

Вмешательство продолжалось около полутора часов и прошло успешно.

Ребенка уже выписали.