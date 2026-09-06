«Инсулиновая бомба». Нутрициолог назвал «полезные» завтраки, которые мешают детям учиться

Сладкие йогурты с различными добавками и каши быстрого приготовления — неподходящий завтрак для ребенка. Об этом 360.ru рассказала детский интегративный нутрициолог Наталья Войтович.

Эти продукты — как и «полезные» батончики и соки, — содержат много сахара и вызывают резкий скачок глюкозы в крови.

«То есть ребенок быстро получает питание, у него поднимается сахар, а потом так же быстро падает, — и мы получаем изменение настроения. У маленьких детей это часто вызывает истерику», — пояснила Войтович.

Хлопья, которые заливают молоком, нутрициолог назвала «инсулиновой бомбой». Она указала на то, что молочные продукты и хлопья, содержащие много сахара, обладают высоким гликемическим индексом. Это показатель скорости, с которой углеводы из продуктов питания расщепляются до глюкозы и попадают в кровь.

«Эти хлопья очень сильно поднимают уровень инсулина в крови. Может пойти очень сильное нарушение углеводного обмена и активное накопление жира», — пояснила Войович.

Врач подчеркнула, что нужно следить, чтобы в каждом приеме пищи были белки, жиры, клетчатка и сложные углеводы. И тогда ребенок будет хорошо насыщаться, чувствовать себя активно, у него будет хороший иммунитет.

«Если не хватает цельных злаков, недостаточно белка, жиров, у ребенка быстро заканчивается энергия, и он будет вялым, не будет хотеть учиться. Чтобы ребенок вывозил учебную нагрузку и при этом не болел, нужно выстраивать его рацион полноценно», — объяснила Войтович.

О том, чем заменить для ребенка неполезные завтраки и почему сбалансированное питание так важно, — в материале 360.ru.