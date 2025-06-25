Инструктор Ожгихина рассказала о пользе йоги и медитации в борьбе со стрессом

Доцент кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия», кандидат экономических наук и международный инструктор по хатха-йоге Анастасия Ожгихина поделилась с ИА RuNews24.ru знаниями о пользе йоги и медитации для преодоления стресса.

В интервью специалист подчеркнула, что йога и медитация способны превратиться из простого физического упражнения в серьезную внутреннюю работу, если полностью сосредоточиться на своих действиях, дыхании и ощущениях в теле, написал RT.

«Данные практики можно освоить в домашних условиях, без необходимости приобретения абонементов в фитнес-клуб, дорогого оборудования и даже без специальной одежды», — отметила Ожгихина.

По мнению эксперта, разные методы, которые используются в йоге и медитации, могут облегчить состояние при стрессе, бессоннице, панических атаках, тревоге, а также после сильных нагрузок.