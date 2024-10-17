Академик Иллариошкин: ночное освещение снижает устойчивость организма к стрессу

Ночные источники света увеличивают вероятность возникновения болезни Альцгеймера и нарушают обновление нервных клеток. Об этом рассказал kp.ru академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Иллариошкин.

Последствия так называемого «светового излучения» исследовали ученые Медицинского центра Университета Раша в американском Чикаго. Светящий в окно фонарь, открытые шторы и ночники нарушают естественный цикл сна и бодрствования.

В результате человек хуже адаптируется к ежедневным стрессам, что приводит к хроническим нейровоспалениям. Ночное освещение также негативно сказывается на работе глимфатической системы, которая очищает головной мозг от пагубных веществ, отметил специалист.