Инфекционист Тимаков предупредил, что продукты во вздутой упаковке нужно сразу выкидывать

Чтобы избежать отравления ботулизмом, нужно очень внимательно смотреть на еду, которую человек собрался съесть. Об этом радио «КП» рассказал врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков, сообщил KP.RU .

Он напомнил, что у яда нет ни вкуса, ни запаха, он совершенно незаметен. При этом симптомы не заставляют себя долго ждать. Сначала отравление ботулизмом проявляется, как и любое другое. Начинается кишечное расстройство, тошнота и рвота.

«Как только появляются неврологические симптомы (расстройство зрения, головные боли, сухость во рту, нарушение глотания) незамедлительно нужно обращаться к врачу», — подчеркнул Тимаков.

Он добавил, что в первые дни человеку еще можно ввести специальную сыворотку и спасти его. Она нейтрализует токсин.

Врач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя есть продукты во вздутой упаковке. Речь идет не только о банках, но и о вакууме. Любые подозрительные продукты нужно сразу выбрасывать.