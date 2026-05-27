Инфекционист рассказал, что делать при сильных укусах комаров

Даже после множественных укусов комаров не стоит переживать о каких-либо заражениях, достаточно просто наблюдать за своим состоянием. Однако в некоторых случаях лучше обратиться к врачу. Об этом в беседе с 360.ru рассказала главный инфекционист по детским болезням Московской области Елена Мескина.

«Если вдруг какие-то симптомы появляются: лихорадка, недомогание, ломота в суставах и так далее, то нужно обращаться к врачу», — посоветовала врач.

Но атака целого роя комаров неприятна сама по себе. В таком случае сильный зуд и аллергические реакции могут доставить серьезный дискомфорт.

«Есть неплохие кожные мази, которые содержат гормональные препараты. Это совершенно безопасные препараты, потому что они не всасываются внутрь, они действуют местно. Препараты, которые содержат антигистамины, тоже можно использовать, чтобы снять воспаление, которое образуется на месте укуса комара», — пояснила Мескина.

