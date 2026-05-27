Комары атаковали Россию. Май 2026 года россияне запомнят надолго — полчища кровососов оккупировали многие регионы. Поездка на озеро оборачивается бегством: спирали бесполезно тлеют, спреи не помогают, насекомым «плевать». Почему этот год запомнится тучами комаров, насколько комары опасны для людей и как защититься от назойливых кровососущих — в материале 360.ru.

«Они тучами летают» Май 2026 года обещал долгожданное тепло, но вместо пикников и прогулок принес жителям целого ряда регионов настоящий кошмар. Полчища комаров атаковали города и поселки от Подмосковья до Сибири, превратив отдых на природе в выживание. «Много комаров возле водоемов и там, где много растительности. Они тучами летают и кусают. На пляжах роями летают, в лесных районах огромные комары, и они нападают», — рассказала 360.ru жительница города Миасс в Челябинской области Наталья. Женщина призналась, что такое количество насекомых встречала крайне редко. Она также отметила, что клещей и других насекомых в этом сезоне тоже необычно много — например, бабочек-капустниц, которые обычно появляются только в конце июня. Другая жительница Миасса, Вероника, вернувшись с озера Елового, не сдерживала эмоций. «Мы вчера вернулись с озера Елового и это был кошмар. Сами брызгались всем подряд, но комарам это совершенно не мешало», — поделилась она.

Видео: 360.ru

Рядом с отдыхающими, по словам собеседницы 360.ru, горели свечи от комаров и тлели спирали, но все оказалось бесполезно. Напасть коснулась не только Урала, полчища кровососов в мае одновременно атаковали как минимум 14 регионов России. «Комариные смерчи» зафиксировали в Подмосковье, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Башкирии и Кабардино-Балкарии. Местные жители отметили, что кровопийцы «созрели» на три-четыре недели раньше обычного срока — такого массового нашествия, по словам очевидцев, не было много лет.

Фото: 2007:05:02 / www.globallookpress.com

На этом фоне многие начали беспокоиться, не могут ли комары в такой концентрации распространять опасные вирусные заболевания. С этим вопросом мы обратились к специалистам — врачам и биологам, которые объяснили, насколько опасно нашествие и как от него спастись. Наши комары нам не страшны Профессор Елена Мескина, главный инфекционист по детским болезням Московской области, в беседе с 360.ru поспешила успокоить читателей.

Наши комары вряд ли что-то серьезное переносят. Единичные случаи были зарегистрированы, когда наши комары передавали малярию. Не тропическую, а менее опасную. Инфекции, которые передаются комарами, — это инфекции в основном южных регионов. Юго-Восточная Азия, Африка. Это такие классические инфекции, как денге, вирус Зика, чикунгунья. Елена Мескина главный инфекционист по детским болезням Московской области

Почему же опасные вирусы не приживаются в России? Эксперт объяснила, что всему виной — неподходящий климат. «Ареалы распространения этих инфекций — в южных странах. Наша температура им не особенно подходит. У нас влажность другая и все-таки более сухой климат. Поэтому риски этих инфекций у нас крайне невысоки», — добавила врач. Если комары покусали, то, по словам врача, переживать заранее не стоит — достаточно просто наблюдать за своим состоянием. Беспокоиться начинать нужно только в случае недомогания.

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

«Если вдруг какие-то симптомы появляются: лихорадка, недомогание, ломота в суставах и так далее, нужно обращаться к врачу», — посоветовала Мескина. Когда человека атакует целый рой комаров, который покрывает укусами все тело, помимо вирусов, неприятным может быть даже просто зуд, а уж про аллергические реакции и говорить нечего. Для того, чтобы справиться с этим существуют простые и безопасные средства.

Есть неплохие мази кожные, которые содержат гормональные препараты. Это совершенно безопасные препараты, потому что они не всасываются внутрь, они действуют местно. Препараты, которые содержат антигистамины, тоже можно использовать, чтобы снять воспаление, которое образуется на месте укуса комара. Елена Мескина главный инфекционист по детским болезням Московской области

Так что сами по себе российские комары, при всем их жутком обилии, серьезной опасности не представляют. Но почему же их в этом году так много и когда ждать окончания их нашествия? Откуда столько комаров? Как объяснил 360.ru ученый-зоолог, энтомолог Владимир Ефременко, это явление не представляет из себя чего-то неординарного. По его словам, оно, напротив, вполне закономерно и укладывается в обычный природный цикл.

Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. / www.globallookpress.com

«Зима была снежная. Водоемов много. Где много водоемов, там, естественно, откладывают яйца самки комаров. Ну, естественно, комаров будет много», — объяснил Ефременко. С ним в комментарии для 360.ru согласился и кандидат биологических наук, энтомолог Константин Китаев. По его словам, решающую роль здесь сыграла погода.

Из-за ранней весны и высокой температуры новое поколение комаров этого года вышло синхронно. Скорость их развития от яйца через личинку во взрослую особь сильно зависит от температуры. В этом году сложились такие благоприятные условия, что весной почти все время было тепло. Константин Китаев энтомолог

Снежная зима 2025–2026 годов создала эффект природного «термоса»: толстый слой снега уберег яйца и личинки комаров от вымерзания даже в сильные морозы. Когда весной снег довольно быстро растаял, вся страна покрылась тысячами временных водоемов — идеальных инкубаторов для комариного потомства. Раннее тепло в мае 2026 года ускорило развитие личинок в два-три раза. При температуре около 20–30 градусов полный цикл — от яйца до взрослого насекомого — занял всего 10–14 дней вместо обычных 20–25, благодаря чему, как отметил энтомолог Китаев, комары «созрели» на три-четыре недели раньше обычного календарного срока. Что же нас ждет дальше? Китаев обнадежил: ситуация, скорее всего, временная.

Если в дальнейшем будет влажная погода и долгие дожди с высокой температурой, то сохранятся временные водоемы, в которых развиваются комары, это значит, что численность их может повыситься. Но, как правило, большинство временных водоемов в июне пересыхает, а при такой жаре это происходит еще быстрее — значит, численность комаров снизится. Константин Китаев энтомолог

Кроме того, природа сама включит защитные механизмы: проснувшиеся лягушки и стрекозы начнут активно поедать комаров. Так что к середине лета полчища, скорее всего, пойдут на спад.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но как пережить этот пик, если магазинные спреи и спирали, по свидетельству очевидцев, просто не работают? Почему магазинные средства бессильны? По словам Китаева, сейчас нет абсолютно эффективных препаратов для отпугивания комаров. «В основном все защитные спреи имеют в составе циперметрины. Они работают, но наносить их надо на одежду, следовательно голые руки и ноги все равно могут быть атакованы комарами», — констатировал ученый. Даже если нанести спрей на открытые участки, есть еще один нюанс, который сводит на нет все усилия.

Дело в том, что сейчас будет жарко. Пот смывает все эти репелленты, и человек становится абсолютно беззащитным. Владимир Ефременко

Исследования подтверждают: пот не просто смывает химию — он сам по себе привлекает насекомых. Ученые выяснили, что комары буквально слетаются на запах карбоновых кислот, содержащихся в человеческом поте. Получается замкнутый круг: жара заставляет нас потеть, пот смывает репелленты и одновременно манит комаров. Что реально поможет от комаров? Химия бессильна, но отчаиваться рано — существуют проверенные методы борьбы, которые действительно работают. И первый из них — лишить комаров главного: стоячей воды.

На даче не оставляйте баки с водой, каналы заравнивайте, осушайте. Занимайтесь мелиорацией. Если даже у вас есть какая-то покрышка и там есть вода, там обязательно заведутся комары. Комары отложат яйца, и они успеют развиться и полететь, и они обязательно вас укусят. Владимир Ефременко зоолог

Дачникам достаточно плотно закрыть бочки крышками или пленкой, а также убрать все ведра, бутылки и поддоны, где скапливается дождевая вода. Если менять воду в емкостях каждые три-четыре дня, личинки просто не успеют превратиться во взрослых насекомых. А что делать с большими водоемами, где комаров разводится еще больше? Тут Ефременко посоветовал запускать в водоемы рыб, питающихся личинками комаров — гамбузий или гальянов.

Фото: Marcus Brandt/dpa / www.globallookpress.com

В СССР именно с помощью гамбузии в 1920–1950-х годах полностью искоренили малярию в Сочи и Абхазии, а сейчас этих рыбок продолжают использовать в Краснодарском крае и даже в прудах-охладителях ТЭС в Центральной России. Пока одни регионы запускают в водоемы рыб, другие проводят масштабную дезинсекцию. В Волгоградской области в мае 2026 года начали обрабатывать 164 водоема специальными инсектицидными и биологическими препаратами, уничтожающими личинок. Ну, а для индивидуальной защиты самым надежный способом остается механический. Плотная одежда с длинными рукавами, москитные сетки на окна и пологи над кроватями защищают на 100%, в отличие от любых спреев.