Свыше 23 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

В медицинские учреждения Московской области с жалобами на присасывание клещей обратились более девяти тысяч человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, этот показатель остается ниже средних многолетних значений.

По данным на 8 июля, в Подмосковье не зарегистрировали ни одного случая клещевого вирусного энцефалита. Для профилактики заболевания прививки сделали более 23 тысяч человек, включая свыше восьми тысяч детей.

Кроме того, в регионе провели акарицидную обработку территорий общей площадью более пяти тысяч гектаров, в том числе детских оздоровительных лагерей.

Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе: выбирать закрытую светлую одежду, регулярно осматривать себя и детей, а после возвращения из леса тщательно проверять одежду и тело.

При обнаружении присосавшегося клеща следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Исследовать снятого клеща можно в аккредитованных лабораториях, в том числе в Центре гигиены и эпидемиологии Московской области в Мытищах.

Ситуация с инфекциями, которые передают клещи, находится под постоянным контролем Роспотребнадзора.