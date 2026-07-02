Инфекционист Николенко предупредил, что у ряда людей укус пиявки может вызывать воспаление кожи и мягких тканей

Врач-инфекционист, заведующий педиатрическим отделением сочетанной патологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Артем Николенко в разговоре с RT предупредил, что укус пиявки может быть опасен для людей с некоторыми заболеваниями. Хотя для большинства людей контакт с пиявкой не представляет серьезной угрозы, у отдельных групп риск осложнений выше.

Доктор пояснил, что обычно после укуса возникают лишь локальные реакции, такие как небольшое кровотечение, покраснение, зуд или синяк. Однако у людей с нарушениями свертываемости крови, принимающих антикоагулянты, страдающих тяжелой анемией или имеющих в анамнезе выраженные аллергические реакции, риск осложнений выше, отметила радиостанция «Говорит Москва».

Николенко подчеркнул, что в кишечнике пиявки содержатся микроорганизмы, способные вызывать воспаление кожи и мягких тканей после укуса. Поэтому важно правильно обработать место присасывания и наблюдать за ним в течение нескольких дней. Резкое выдергивание пиявки с места укуса врач назвал главной ошибкой.