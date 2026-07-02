Инфекционист Бурыкина и гинеколог Гречишкина призвали включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок

Инфекционист Анастасия Бурыкина и акушер-гинеколог Софья Гречишкина из клиники «Альфскрин» провели встречу, где обсудили риски, связанные с вирусом папилломы человека (ВПЧ), и развеяли популярные мифы о заболевании. Врачи подчеркнули важность вакцинации и скрининга для профилактики рака шейки матки, сообщил сайт «ТСН24» .

ВПЧ — это вирус, который может вызывать как доброкачественные, так и злокачественные новообразования. Высокоонкогенные типы ВПЧ способны привести к развитию рака шейки матки. Инфекция часто протекает бессимптомно, поэтому врачи рекомендуют регулярные скрининги, особенно женщинам.

Эксперты отметили, что в 90% случаев организм самостоятельно избавляется от вируса в течение 1–2 лет благодаря работе иммунной системы. Однако вакцинация остается надежным способом профилактики, создавая стойкий иммунитет на 10–15 лет.

Вакцинация рекомендуется детям 9–14 лет, женщинам до 26 лет, а также женщинам и мужчинам от 27 до 45 лет, особенно при проблемах с иммунитетом.

«Если вы пропустили идеальное окно для прививки, это не страшно: в более старшем возрасте тоже можно прививаться», — делится мнением Софья Гречишкина.

Врачи подчеркнули, что вакцины против ВПЧ абсолютно безопасны и не содержат живого вируса. Они призывают к включению вакцинации от ВПЧ в национальный календарь прививок.