Инфекционист Болдырева напомнила о важности профилактики инфекций дыхательных путей в любое время года

Врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева сообщила RT , что, хотя пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией приходится на осенне-зимний период, эти болезни могут проявляться в любое время года.

Специалист подчеркнула, что большинство острых респираторных заболеваний вызывают разные вирусы, а сезонные изменения влияют только на провоцирующие факторы. Например, весной на восприимчивость организма к вирусам могут влиять колебания погоды и переохлаждение из-за неподходящей одежды.

Симптомы вирусных респираторных заболеваний остаются прежними: першение и боль в горле, насморк, заложенность носа, чихание, кашель, повышение температуры, головная боль, слабость и ломота в теле. При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу для постановки диагноза и своевременного лечения.

Инфекционист напомнила о важности профилактики инфекций дыхательных путей в любое время года. Она рекомендовала вакцинацию против вируса гриппа и коронавирусной инфекции, а также против пневмококковой инфекции для групп риска, таких как пациенты с сахарным диабетом и люди старше 60 лет.

Кроме того, врач посоветовала избегать резких перепадов температуры, регулярно проветривать помещения и соблюдать личную гигиену: мыть руки после посещения общественных мест и перед едой, не дотрагиваться до слизистых глаз. Поддержание рационального питания и режима труда и отдыха также важно для профилактики заболеваний.