Индийские хирурги провели открытую операцию на мозге смотрящей фильм пациентки
Врачи частной больницы индийского округа Гонтур провели открытую операцию по удалению опухоли из мозга бодрствующей пациентки. Чтобы женщина не отвлекалась на манипуляции медиков, ей включили боевик с ее любимым актером Паваном Кальяном. Об этом сообщил телеканал NDTV.
На необычную операцию с бодрствующей пациенткой врачи пошли из-за того, что злокачественное новообразование возникло в область мозга, которая контролирует речь и движение.
«Во время операции на головном мозге в бодрствующем состоянии пациент остается в сознании на протяжении всей процедуры, и мы можем постоянно контролировать речь, память и двигательные функции», — заявил нейрохирург Арун Кумар.
Врач пояснил, что во время вмешательства пациентка поддерживала разговор с медиками, а просмотр фильма снизил ее тревожность.
Операция завершилась успешно, сейчас женщина находится под наблюдением. По словам врачей, подобные процедуры трепанации черепа проходят без повреждения жизненно важных функций мозга.